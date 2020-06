Reggina promossa in Serie B, la gioia del club: “IncrediBles”

A Reggio Calabria si torna a festeggiare: la Reggina è in Serie B. Gli amaranto fanno il loro ritorno nella serie cadetta dopo sei stagioni di assenza, nei quali il club calabrese è arrivato a dover ripartire dai dilettanti per problemi di natura finanziaria. La promozione non arriva sul campo, ma in virtù della scelta della Figc di promuovere le squadre in testa ai rispettivi gironi della Lega Pro al momento dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus. Un verdetto che comunque non toglie nulla alla splendida cavalcata della Reggina durante l’intera stagione. Il club si lascia andare ai festeggiamenti sui social: “IncrediBles” il termine usato per celebrare il grande traguardo.