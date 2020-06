Reggina promossa, Reginaldo: “Ora vogliamo anche la Serie A”

La Reggina esulta: la Serie B è ora realtà. L’annuncio è arrivato dopo che la Figc ha deciso di promuovere d’ufficio le prime classificate dei tre gironi di Serie C al momento dello stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Tra i grandi protagonisti della cavalcata dei calabresi c’è anche Reginaldo. L’attaccante ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: “E’ stata una promozione voluta dalla città. Io, invece, ci ho tenuto fortemente a essere in questa società fin dal primo momento e ho avuto ragione. Nonostante tutti i problemi dell’ultimo periodo siamo riusciti ad avere questa gioia che è importantissima per tutti. Già solamente vedere come ha gioito la gente di Reggio mi ha impressionato. Voglio cercare di dare il mio contributo per riportare questa società dove merita ovvero in Serie A. Il mio ultimo anno da calciatore sarà in A con questa maglia”.