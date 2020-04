Reggina, Taibi: “Annullamento del campionato impensabile. Se succede mi incateno”

Il futuro del calcio italiano resta un vero e proprio rebus. Attualmente si parla di una possibile ripartenza, ma ancora non è chiaro se e come questo avverrà. Resta anche da valutare come si comporteranno le categorie inferiori alla Serie A. La Reggina rischia di essere tra i club più penalizzati dall’eventuale cancellazione della stagione, dato il primo posto nel proprio girone in Serie C. Il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha espresso il suo parere attraverso i canali ufficiali del club: “Gravina ha dichiarato mille volte che saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Si dovrà ragionare il criterio per decidere la quarta squadra da promuovere, ma c’è tempo per poterne parlare e sviluppare un’idea da proporre. L’annullamento del campionato non è pensabile. Se la Reggina non venisse promossa, sarei il primo ad incatenarmi. Ciò significa che ad esempio in Serie A la Lazio dovrebbe partire dell’Europa League, perché conterebbe la classifica della stagione precedente. Oppure che il Benevento, avanti di ben 23 punti di vantaggio dalla seconda, dovrebbe ripartire dalla Serie B”.