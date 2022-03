Renate, Maistrello a ISP: “14 gol per sognare la B rubando i segreti di Ibrahimovic”

Sono 14 le reti realizzate in questo campionato dal bomber veneto

STAGIONE - "Sono molto contento di come stanno andando le cose in questa stagione -ha ammesso Maistrello-. E' la seconda volta in carriera che vado in doppia cifra e questo mi rende felice, ma sono più contento soprattutto perchè sto contribuendo a spingere il Renate in alto. In questo club mi trovo molto bene e ho un buon rapporto con mister Cevoli e con i miei compagni di squadra. Come caratteristiche sono un centravanti alto 1.92 strutturato che predilige anche dialogare con la squadra e dare una mano ai compagni. Mi piace lottare e se serve non mi tiro indietro quando c'è di fare a sportellate".