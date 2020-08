Ripescaggi, domani Consiglio federale decide per C e D

Probabilmente domani, in vista del Consiglio Federale, ma sicuramente entro pochissimi giorni, si procederà con le riammissioni in C ed i ripescaggi in serie D. In Lega Pro verranno riammesse Legnago, Giana Erminio e Ravenna, che prenderanno il posto di Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio, già ufficialmente fuori causa. Tali riammissioni, porteranno ripescaggi anche in serie D: questi tre posti saranno riempiti da Nardò, Corticella e Francavilla. Il posto del Sondrio invece è stato preso dal Vado (seguendo l’ordine della graduatoria dei ripescaggi (liguri secondi nella classifica dopo la Sammaurese già ripescata).