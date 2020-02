Roma, ti ricordi Zotti? Ecco cosa fa ora

I tifosi di Palermo, Roma e Sampdoria sicuramente si ricorderanno di lui. Carlo Zotti, ex portiere di Serie A, allenerà i portieri del Calcio Lecco, formazione che milita nel girone di Serie C.

CARRIERA – Zotti esordisce in Seria A con la maglia della Roma a 20 anni nella stagione 2002/2003 dopo aver militato anche nelle fila del Palermo. Nell’estate del 2005 passa all’Ascoli dove rimane una stagione senza mai scendere in campo. Nel gennaio 2007 approda alla Sampdoria fino a fine stagione. Nel 2007/2008 torna alla Roma. In totale in Serie A ha collezionato 15 presenze.

Dopo una tappa a Cittadella approda in Svizzera dove gioca con le maglie di Losone, Wil e Locarno, squadra con la quale chiude la sua carriera nel 2015.