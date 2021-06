Sambenedettese esulta: è ufficialmente iscritta alla Serie C

La Figc ha accolto favorevolmente la domanda di attribuzione del titolo sportivo

“Una bellissima notizia – le parole del presidente, Roberto Renzi – ma visti gli enormi sforzi fatti, non solo economici, non ci potevamo attendere di certo un esito diverso da questo. Sono stati, infatti, giorni di lavoro febbrile per tutti noi e colgo l’occasione per ringraziare, in primis, gli avvocati Chiara Schiavi ed Eduardo Chiacchio, i tesserati per il loro fattivo contributo alla causa e tutte le persone che mi hanno supportato in questi periodo.