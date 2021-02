Sambenedettese senza pace: si dimette il tecnico Zironelli

Incredibile alla Sambenedettese. Il tecnico Mauro Zironelli che aveva preso a fine ottobre scorso il posto di Paolo Montero esonerato dalla dirigenza con la squadra al nono posto, oggi ha comunicato le proprie dimissioni. Questo la nota del club: La SS Sambenedettese comunica che in data odierna il Sig. Mauro Zironelli ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società prende atto di quanto comunicato e augura al Sig. Zironelli le migliori fortune personali e professionali. Ieri la Sambenedettese ha pareggiato in casa con il Fano e veniva da una sconfitta sul terreno della Fermana. La squadra al momento è quinta in classifica nel girone B di Serie C. L’allenatore Zironelli classe ’70 si era accordato in poche ore con la società rossoblu, firmando un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di promozione.