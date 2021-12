Sampdoria, la prima di Wladimiro Falcone: “Ero teso. Dedicata a presidente Ferrero”

Il portiere ha fatto il proprio debutto in campionato in questa stagione

Redazione ITASportPress

Bella prova al debutto nella Serie A 2021-22 per il portiere della Sampdoria Wladimiro Falcone che a Roma è sceso in campo al posto di Audero per difendere i pali blucerchiati. Il classe 1995 ha commentato ai canali ufficiali della società la sua prova e quella della squadra capace di strappare un bel punto all'Olimpico.

"Con il Torino, in Coppa Italia, ho rotto il ghiaccio, per me era la prima stagionale e non mi capitava da tanto di giocare con i tifosi", ha raccontato Falcone. "Ero teso, è stata un’emozione giocare nella mia città con tanti parenti e amici a vedermi. Abbiamo preso un grandissimo punto, contro una grande squadra e in un grande stadio. La dedica va al presidente Ferrero: gli siamo vicini".

Un pensiero anche alla sua prova con dei bei interventi: "Il migliore intervento? La doppia parata su Zaniolo e Felix. Il tiro sembrava un po’ la maledetta, il pallone si muoveva e non ho respinto subito come volevo. Poi è finito sui piedi di Felix, ma ho cercato di chiudergli la porta e ci sono riuscito. Quando abbiamo preso gol non mi sono scoraggiato, ero fiducioso: secondo me l’abbiamo pareggiata meritatamente. Ora un po’ di stacco, questo risultato ci permette di goderci appieno queste feste e qualche giorno di vacanza".

Wladimiro Falcone (getty images)