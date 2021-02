Savoia e Potenza, è valzer di esoneri: via ex Palermo Aronica e Capuano

Giornata di esoneri oggi. Il Savoia club di Serie D ha ufficializzato l’esonero di Salvatore Aronica ex calciatore di Palermo e Napoli. L’U.S. Savoia comunica che Salvatore Aronica è stato sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto e augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

In Serie C invece il Potenza ha fatto fuori il tecnico Ezio Capuano. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sulla panchina del Potenza, mostrando sin dal primo giorno di allenamento impegno, serietà e correttezza professionale. Ad Ezio Capuano il ringraziamento per aver sempre cercato una piacevole armonia e sintonia con l’intero ambiente Potenza. La Società augura a mister Capuano le migliori fortune sportive e i più felici traguardi per il prosieguo della sua carriera.