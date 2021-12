Serie C, 18a giornata di fuoco: derby al Sud e sfida per la B Padova-Südtirol

Il programma con le classifiche dei tre gironi

La Serie C oggi proporne match di cartello e contri al vertice per la 18a giornata. Nel girone A grande sfida all'Euganeo Padova-Südtirol ma ci sono derby di fuoco come Bari-Taranto e Catania-Palermo nel C. Nel B in campo oggi una delle due capolista, il Modena, in casa con il Gubbio, la Reggiana gioca domani nel posticipo in casa dell’Entella.