Serie C, 2° turno playoff: Bari fa fuori il Foggia. Palermo passa. Cesena e Juve U23 out

Non sono mancate le sorprese in questo secondo turno

Si sono disputate le gare del secondo turno della fase a gironi dei playoff, dove sono entrate in scena le due peggiori quarte (Pro Vercelli e Bari) e la quinta (Feralpisalò) nel girone in cui non è presente la migliore quarta. Risultati sorprendenti al termine dei 90’: passano al 1° turno fase nazionale il Bari, il Palermo, la Pro Vercelli, il Feralpisalò, l'Albinoleffe e il Matelica. Già qualificate: Sudtirol, Renate, Avellino e Modena. Le prossime partite si giocheranno sulla distanza andata/ritorno (andata il 23 maggio; ritorno il 26 maggio) e gli accoppiamenti saranno definiti dalla Lega Pro con sorteggio. La novità rispetto ai primi turni è che nel primo turno nazionale ci sono cinque teste di serie: sono le terze dei rispettivi gironi e la migliore quarta e la “migliore” delle vincenti dei secondi turni di girone.