Serie C, 22a giornata: derby al Sudtirol, cade la Reggiana e Modena primo. Risultati dei tre gironi

Sudtirol, Modena e Bari guidano rispettivamente i Gironi A, B e C

La due giorni di Serie C relativamente ai recuperi della 22a giornata si è conclusa questa sera con le gare dei Gironi A e B. Successo del Sudtirol nel derby con il Trento per 1-0. Al Briamasco ha deciso un eurogol di Rover al 55'. Con questi tre punti i bolzanini si portano a +10 in classifica sul Padova. Nel Girone B cade, e perde la vetta, la Reggiana battuta 2-1 dal Gubbio: umbri subito in vantggio con Mangni, ma raggiunti dopo appena cinque minuti da Cremonesi. Nella ripresa però i padroni di casa rimettono la testa avanti con Migliorini e portano a casa tre punti preziosi che fanno felice anche il Modena, ora capolista solitaria con tre punti sui cugini-rivali. Pari senza reti nel derby romagnolo fra Imolese e Cesena, mentre il Pescara coglie tre punti preziosi a Pesaro vincendo per 2-0 grazie a un gol per tempo.