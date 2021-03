Serie C, 30^ giornata Girone C: risultati e classifica

Si è chiusa la 30.ma giornata di Serie C Girone C. Perdono terreno le inseguitrici della capolista Ternana. L’Avellino è caduta a Catania, il Bari a Catanzaro con i pugliesi ora chiamati a difendersi in classifica dall’assalto dei calabresi. Nelle altre gare ennesimo successo della Ternana che ora è a pochissimi punti dalla promozione in Serie B. Pareggio per il Foggia mentre lo scontro salvezza va al Potenza, In serata vittoria a sorpresa della Virtus Francavilla sul Teramo e della Casertana contro la Cavese che ha chiuso in 9 uomini. Facile successo della Juve Stabia a Pagani.

PROGRAMMA

Domenica ore 12.30

Catania-Avellino 3-1: 3′, 34′ Russotto, 94′ rig. Sarao-45’+1 rig. D’Angelo

Domenica ore 15

Catanzaro-Bari 2-0: 51′ Di Massimo, 92′ rig. Evacuo

Foggia-Viterbese 1-1: 41′ rig. Rocca-48′ Baschirotto

Potenza-Bisceglie 2-1: 15′ Sepe, 87′ Salvemini-57′ Makota

Ternana-Vibonese 1-0: 25′ Partipilo

Domenica ore 17.30

Casertana-Cavese 2-1: 54′ Pacilli, 89′ Longo-27′ Gerardi

Teramo-Virtus Francavilla 0-1: 48′ Ciccone

Ore 20:30

Paganese-Juve -Stabia 1-3

RINVIATA causa Covid: Monopoli-Palermo

RIPOSA: Turris.

CLASSIFICA