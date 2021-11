Serie C, 4 punti di penalizzazione al Foggia

Tegola sul Calcio Foggia 1920. Quattro punti di penalizzazione per i rossoneri da scontare nella stagione corrente.

Il tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica si è pronunciato sul deferimento proposto dal Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 nei confronti della sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, del sig. Canonico Nicola e della società Calcio Foggia 1920 Srl : - per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I satanelli sono adesso all'undicesimo posto con 17 punti.