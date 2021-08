Serie C, alle 19 la presentazione Calendari. I probabili 3 gironi con una X

Parte la nuova stagione con la definizione delle squadre e poi in serata il calendario

Nasce oggi la Serie C 2021/22. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro definirà, questa mattina alle ore 11, la composizione dei 3 gironi del Campionato. Appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi di Serie C che, alle 19, saranno svelati anche i Calendari del prossimo Campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta RaiSport. Tanti i derby all'orizzonte della Serie C 2021/2022, così come le emozioni che, finalmente, i tifosi negli spalti potranno di nuovo assaporare. Dopo la sostituzione delle 5 squadre, il disegno dei gironi (la novità è il taglio orizzontale tra Nord e Centro) è chiaro: l’unico dubbio è sul neopromosso Monterosi, che dovrebbe finire nel girone C mentre il capoluogo Viterbo sarà nel B (il derby può essere salvato spostando l’Olbia al Sud, ma è difficile). Nello stesso girone B ci sarà la X, ma solo per poche ore: domani il Collegio di Garanzia del Coni discute il ricorso del Fano e, se sarà ancora bocciato, in C ritorna la Pistoiese.