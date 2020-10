Serie C, ancora disservizi di Eleven Sports e utenti inferociti

Non ha funzionato ancora una volta il segnale di Eleven Sports. Oscurato anche il turno infrasettimanale di Serie C e utenti inferociti e pronti alla battaglia legale. Disservizi continuati nonostante i tentativi di rimediare delle scorse settimane e dopo i moniti del presidente della Lega Pro Ghirelli. La piattaforma streaming è incappata nuovamente in problemi tecnici gravi che ne hanno determinato il black out. Già nel pomeriggio in occasione di Palermo – Turris (poi rinviata) i primi problemi. In serata problemi su tutte le partite con l’emittente che ha aperto il segnale su Facebook anche se queste erano ormai già in corso.