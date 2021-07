Serie C, attesa parere Covisoc e in arrivo sorprese

Escluse certe la Casertana e il Gozzano

Per quattro squadre di Serie C oggi potrebbe arrivare la bocciatura da parte della Covisoc e dunque venire esclusi dal campionato. In giornata è atteso il parere della Covisoc sugli esiti delle domande d’iscrizione. Come riporta la Gazzetta dello Sport pare ci saranno sorprese. Oltre alla Casertana (fuori per assenza di fideiussione) e al neopromosso Gozzano (rinuncia), ci sono altre 3-4 situazioni critiche per alcune carenze nelle domande.