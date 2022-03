Serie C, Avellino-Catania sarà recuperata il 23 marzo

Il match era stato rinviato sabato scorso dopo una nevicata abbondante sul centro irpino

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito date ed orari dei recuperi delle gare della ventinovesima giornata del girone C non disputate sabato scorso per impraticabilità di campo dovuta all'abbondante nevicata che ha colpito il centro-sud. Avellino e Catania scenderanno in campo al “Partenio-Lombardi” mercoledì 23 marzo, la gara avrà inizio alle 14.30.