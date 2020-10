Serie C: Bari come un treno, l’Avellino sbanca Palermo

Nella quarta giornata di Serie C Girone C, si segnalano le vittorie esterne del Bari contro la Viterbese e l’Avellino sul terreno del Palermo. Successo della Juve Stabia contro la Virtus Francavilla. Il Bari ha dominato nettamente l’avversario subito costretto ad inseguire visto che al 5′ Antenucci ha sbloccato il match. Poi i gol di Di Cesare e D’Ursi. Netto anche il successo dell’Avellino per 2-0 con i gol di D’Angelo e Fella. Rosanero in grosse difficoltà anche sul piano fisico contro i lupi irpini che invece sono stati pungenti e ben messi in campo.

Questi i risultati del Girone C:

ore 15:00

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3

ore 17:30

Casertana-Ternana

Foggia-Potenza

Paganese-Cavese

ore 20:00

Bisceglie-Turris

Risultati altri Gironi:

GIRONE A

Pontedera-Renate 0-1

Pro Patria Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1

GIRONE B

Cesena-Feralpisalò 2-4

Fermana-Padova 0-1

Legnago-Triestina 3-0

Mantova-Perugia 5-1

Sudtirol-Gubbio 1-1