Serie C, bastano 15 minuti all’Avellino per annientare il Monopoli

Bastano pochi minuti all’Avellino per archiviare la pratica Monopoli. I Lupi irpini nel match odierno, valevole per l’11^ giornata di Serie C, girone C partono con le marce alte sin da subito e si portano sul 3-0 dopo appena un quarto d’ora con Bernardotto (10′), D’Angelo Sonny (rig. 13′) ed Alberto Dossena (16′). Mai in partita, dunque, gli ospiti, che nel finale incassano anche il poker messo a segno da Fella (87′). In classifica la squadra di Braglia è quinta e supera il Catania.