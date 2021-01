Serie C, bene il Livorno, frena il Padova. Curiale al 94′ regala la vittoria al Catanzaro

Si sono giocati gli anticipi del sabato in Serie C per la prima di ritorno. Nel Girone A il Livorno, nonostante l’emergenza societaria, batte l’Albinoleffe 1-0 con gol di Morelli nel primo tempo. La Pro Vercelli ha vinto a Novara con il punteggio di 2-1. Nel Girone B l’Imolese ferma sull’1-1 il Padova: Della Latta illude i veneti, ripresi da Torrasi, ancora in gol questa giornata. Successo del Feralpisalo’ per 3-2 ad Arezzo. Nel Girone C, il Monopoli ha battuto per 4-2 la Juve Stabia. Infine, vittoria al cardiopalma per il Catanzaro che batte all’ultimo istante il Potenza con Curiale. Azione cominciata da Fazio che passa a Carlini, il quale di seguito allarga sulla destra per Casoli: cross rasoterra con Curiale, sul secondo palo, che supera Marcone con un pallonetto.