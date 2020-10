Serie C, big match Ternana-Palermo finisce 0-0. I risultati delle partite delle 15

Il big match Ternana-Palermo del terzo turno della Serie C Girone C si è chiuso a reti bianche. Al Liberati incontro combattuto e vibrante con entrambe le formazioni andate vicinissime al gol. Solo la poca precisione delle punte e le parate dei portieri hanno evitato a umbri e siciliani di capitolare. Come previsto alla vigilia le due squadre si sono affrontate a viso aperto creando tanto in fase offensiva. Buone giocate individuali dei 22 in campo ma anche buona la linea difensiva a tre dei rosanero che hanno mantenuto imbattuta la porta di Pelagotti. Nella ripresa ancora match aperto con buon ritmo ma solo gol sfiorati. Pareggio giusto al Liberati che frena la squadra di Lucarelli visto che il Palermo è ancora un cantiere aperto e inoltre Boscaglia ha mandato in campo una squadra con molti infortunati. Nelle altre partita delle 15 pareggio 2-2 tra Virtus Francavilla e Vibonese. Nel Girone A pareggio 1-1 tra Matelica e Sudtirol mentre vittoria casalinga della Triestina per 1-0 contro il Modena.