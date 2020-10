Serie C, blackout a 25′ dalla fine di Eleven Sport e adesso cosa farà Ghirelli?

I disservizi tv della prima giornata di Serie C dell’emittente Eleven Sport si sono ripetuti anche oggi negli ultimi 25′ delle partite di Serie C della quarta giornata. Blackout e match oscurati sul più bello con la piattaforma streaming “crashata”. Il sito è tornato operativo per le ore 16.44 quando le partite erano quasi finite. Naturalmente una marea di proteste con tanti utenti inferociti nei confronti della piattaforma che detiene in esclusiva i diritti per trasmettere la terza serie. Il broadcaster della C tornerà a scusarsi magari addebitando i problemi a un partner esterno e offrendo diverse soluzioni per compensare gli abbonati, a quanto pare, però, il credito a disposizione sta finendo. Da capire invece cosa farà Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che in un’intervista dopo il primo blackout disse: “Le spiegazioni mi stanno benissimo: può succedere, anche se non dovrebbe. I rimborsi vanno bene. Però un altro blackout sarebbe insostenibile e porterebbe a una scelta drastica. Siamo senza pubblico: nella scorsa stagione abbiamo aperto gli abbonamenti per questo motivo. Passare da tutto in bianco a tutto in nero non sarebbe accettabile. Io l’ho vissuta malissimo”.