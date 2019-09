Serie C, cade il Monza battuto dal Siena. Il Bari fermato dal Monopoli. Risultati, marcatori e classifiche

La sesta giornata, infrasettimanale, di Serie C è stata ricca di sorprese. Prima sconfitta stagionale del Monza, superato in casa dal Siena per 2-0. Pareggia la Juventus U23 in casa dell’Albinoleffe. Nel girone B la Reggiana ha la meglio sul Carpi, la Triestina torna a vincere, ok anche il Padova. Nel girone C poker del Catania alla Cavese, il Bari, nonostante Vivarini sulla panchina, pareggia in casa con il Monopoli per 1-1. Cade l’Avellino in casa contro la sorprendente Virtus Francavilla.

I risultati:

GIRONE A

Como-Arezzo 0-0

Gozzano-Novara 1-2 – 9′ Peralta (N); 48′ Schiavi (N), 90′ Fedato (G, rig.)

Pistoiese-Renate 0-0

Pro Patria– Pianese 2-0 – 1′ Parker; 60′ Colombo

AlbinoLeffe-Juventus U23 1-1 – 55′ Mota (J); 81′ Giorgione (A)

Monza-Siena 0-2 – 24′ Oukhadda; 81′ Cesarini

Pergolettese-Lecco 1-2 – 22′ Pedrocchi (L); 82′ Franchi (P), 87′ Segato (L)

Pontedera-Pro Vercelli 1-1 – 9′ Piana (Po); 48′ Varas (PV)

Carrarese-Olbia (giovedì 16.00)

Alessandria-Giana (giovedì 20.45)

CLASSIFICA: Monza 15 punti; Renate 13; Novara, Alessandria 11; AlbinoLeffe, Pro Patria, Siena, Pontedera 9; Como, Carrarese 8; Pro Vercelli, Pianese 7; Lecco, Gozzano, Olbia, Pistoiese, Juve U23 6; Arezzo 5; Pergolettese 3; Giana 2

GIRONE B

FeralpiSalò-Fano 1-3 – 32′ Baldini (Fa), 46′ Paolini (Fa); 63′ Di Francesco (Fa), 93′ Scarsella (Fe)

L.R. Vicenza-Vis Pesaro 0-0

Rimini-Gubbio 1-1 – 5′ Zamparo (R), 30′ Cesaretti (G)

Sambenedettese-Modena 1-1 – 17′ Di Massimo (S), 28′ Rossetti (M)

Südtirol-Fermana 3-0 – 10′ Morosini, 24′ Mazzocchi; 64′ Rover

Imolese-Virtus Verona 1-3 – 21′ Belcastro (I), 26′ Magrassi (V), 37′ Cazzola (V); 61′ Rossi

Padova-Cesena 1-0 – 7′ Soleri

Piacenza-Ravenna 3-1 – 14′ Paponi (P); 60′ Lora (R), 63′ Cacia (P), 67′ Paponi (P)

Reggio Audace-Carpi 2-0 – 17′ Marchi; 64′ Scappini

Triestina-ArzignanoChiampo 3-0 – 26′ e 45′ Costantino; 90′ Gomez

CLASSIFICA: Padova 16 punti; Reggio Audace 14; Vicenza 12; Carpi, Piacenza 11; Sudtirol 10; Sambenedettese 9; Feralpisalò 8; Cesena, Triestina, Fermana, Ravenna, Virtusvecomp, Vis Pesaro 7; Fano, Modena, Rimini 6; Gubbio 4; Arzignano 3; Imolese 2

GIRONE C

Ternana-Reggina 1-1 (Bresciani (R), Salzano (T))

Vibonese-Picerno 3-1 (Prezioso, Allegretti, Emmausso (V), Nappello (P))

Avellino-Virtus Francavilla 0-1 (Perez)

Bisceglie-Casertana 0-0

Paganese-Rende 5-1 (Scimia (R), Sbampato, Diop, Diop, Alberti, Schiavino (P))

Teramo-Viterbese 1-1 (Cianci (T), Pacilli (V))

Bari-Monopoli 1-1 (Antenucci (B), Jefferson (M))

Catania-Cavese 4-0 (Lodi, Di Piazza, aut.Marzorati, Lodi)

Catanzaro-Rieti 2-0 (Bianchimano, Bianchimano)

Potenza-Sicula Leonzio 0-0

LA CLASSIFICA:

Ternana 13; Catanzaro 13; Reggina 12, Catania 12; Potenza 11, Viterbese 10 Monopoli 10 Virtus Francavilla 9 Casertana 9 Avellino 9 Paganese 8 Picerno 8

Bisceglie 8 Bari 8 Vibonese 7 Teramo 5 Cavese 5 Sicula Leonzio 2 Rieti 1 Rende 1

Teramo e Sicula Leonzio una gara in meno