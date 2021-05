Serie C, cambia il programma dei playoff

Rinvio a causa del cluster con più di 10 positivi alla Virtus Verona

Slittano i playoff di Serie C dopo il focolaio di Verona che ha costretto a far rinviare la sfida tra la Virtus e la Triestina. Nel consiglio direttivo di questa mattina, concluso da poco, la Lega Pro ha deciso lo stop di una settimana nella post season di Serie C. I playoff slitteranno così di una settimana (il secondo turno andrà in campo mercoledì 19 maggio), consentendo la disputa di Triestina-Virtus Verona, che si recupererà sabato prossimo.