Serie C, Casertana-Viterbese iniziata ma campani in campo con soli 9 calciatori

Casertana-Viterbese valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C si sta giocando regolarmente ma è difficile parlare di calcio. I campani sono scesi in campo con appena nove elementi visto che tutti gli altri sono positivi al Covid. La partita è iniziata con 45′ di ritardo visto che l’Asl campana ha effettuato i tamponi ai calciatori di casa che risultavano febbricitanti ma non positivi. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, la Casertana FC è costretta a prendere atto del diniego della US Viterbese 1908 rispetto a quello che logica vorrebbe fosse un inevitabile rinvio della partita e che per la stessa Lega Pro non è ritenuto necessario”. La Casertana aveva già stato chiesto mercoledì scorso il rinvio della gara contro la Viterbese di oggi alle 17.30. Il club campano non potrà contare sui giocatori della Primavera (campionato sospeso) che non sono tamponati e quindi non disponibili.