Serie C, Catanzaro batte la Juve Stabia e punta al secondo posto

Le Aquile soffrono ma sono ancora vincenti. Terzo posto consolidato e l'Avellino è a due lunghezze

Nel recupero di Serie C, il Catanzaro è passato a Castellammare battendo la Juve Stabia per 1-0. Match winner per la squadra di Calabro il giovane Pierno. Aquile solide e lanciatissime alla conquista del podio a centottanta minuti dalla fine della regular season: la strada tracciata pare proprio quella giusta. Avellino ha un vantaggio di 2 punti sulla squadra calabrese. Nell'altro recupero successo del Foggia per 1-0 contro il Monopoli con gol di Curcio nel finale.