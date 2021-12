Serie C, causa Covid Sudtirol in campo nel 2022

Il club altoatesino fermato causa focolaio Covid con la positività di ben 9 calciatori

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto: dell’istanza presentata in data 14.12.2021 dalla società FC Südtirol; del provvedimento assunto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - n. protocollo KS-036, pervenuto in 14.12.2021, nella quale “Considerate le circostanze evidenziate dalle indagini epidemiologiche finora svolte” viene disposta la “quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo-squadra, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio”; della successiva comunicazione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige pervenuta nella medesima data del 14.12.2021 nella quale viene individuato il periodo di quarantena dal “14.12.2021 a mercoledì 22.12.2021” al fine di “salvaguardare la salute pubblica dato l’elevato rischio epidemiologico riscontrato in questo caso.”