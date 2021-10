Serie C, Codici: riesplode la protesta degli abbonati Eleven Sports

C’è chi lamenta una qualità del servizio scadente, chi protesta per la difficoltà nel mettersi in contatto con l’azienda per ricevere assistenza in merito alla gestione dei pagamenti e dei reclami

L'associazione dei consumatori Codici in un comunicato stampa illustra le azioni che si stanno prendendo contro Eleven Sports dopo i disservizi segnalati dagli utenti.

COMUNICATO - Una passione, un passatempo, uno strazio. È il calcio, che sempre meno gioie sta regalando agli abbonati delle innumerevoli piattaforme presenti sul mercato italiano. Ai già noti casi Dazn, semplicemente clamoroso, e Mediaset Infinity+, si è aggiunto quello di Eleven Sports, già trattato in passato dall’associazione Codici. “Quasi un anno fa, eravamo ai primi di ottobre – ricorda Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – raccoglievamo le segnalazioni di utenti infuriati per i disservizi nella trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie C. Improvvisi blackout, difficoltà nell’accesso alla piattaforma, insomma un disastro. Ci fu addirittura l’intervento della Lega Pro. I problemi tecnici riguardarono anche alcune partite della Superlega di pallavolo. Avviammo una class action, che è stata depositata in Tribunale, e ora siamo in attesa di aggiornamenti da parte dei giudici.

DISSERVIZI - Nel frattempo, e questo è il motivo del nostro intervento, stiamo continuando a ricevere segnalazioni da parte degli abbonati a Eleven Sports. C’è chi lamenta una qualità del servizio scadente, chi protesta per la difficoltà nel mettersi in contatto con l’azienda per ricevere assistenza in merito alla gestione dei pagamenti e dei reclami. Ci auguriamo che Eleven Sports ascolti le richieste degli utenti, evitando di finire nella situazione che, un anno fa, ci portò prima ad inviare una diffida e poi ad avviare una class action, tutt’ora aperta alle adesioni degli abbonati, che possono unirsi alla nostra iniziativa per richiedere rimborso e risarcimento danni per i disservizi riscontrati”. Gli abbonati Eleven Sports che hanno problemi con la visione delle partite trasmesse dalla piattaforma streaming possono inviare una segnalazione all’associazione Codici e richiederne l’assistenza scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org oppure telefonando al numero 06.55.71.996.