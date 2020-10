Serie C, colpo esterno del Bisceglie a Foggia

Lo scontro tra le due squadre ripescate in Serie C Foggia-Bisceglie, recupero della prima giornata del girone C di Serie C, è finito con la vittoria degli ospiti. I nerazzurrostellati nel secondo tempo hanno completato la rimonta, grazie alla rete di Rocco al 73′ e al calcio di rigore in pieno recupero di Cittadino. Primi tre punti in classifica per la squadra di Bucaro che aggancia i rossoneri a 3.

Foggia-Bisceglie 1-3

10′ Curcio (F), 13′ e 95′ rig. Cittadino (B), 73′ Rocco (B)