Serie C, Covisoc ha dato ok alle iscrizioni dei club

Nessuna sorpresa: la Covisoc ha dato l’ok alle 52 domande di iscrizione in Serie C pervenute. Non ci sono state novità in merito alle iscrizioni per il prossimo campionato di Lega Pro. Nelle scorse ore è arrivato l’ok ufficiale per tutte le società.

Covisoc: ok alle 52 squadre per la Serie C

Nessun colpo di scena. La Covisoc ha accettato le 52 domande delle società per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Per completare il quadro, mancano quelle delle retrocesse dalla Serie B per le quali c’è ancora tempo fino al 24 agosto, quella della Juventus U23 e delle 3 che hanno rinunciato: ovvero Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio. Al posto di queste tre dovrebbero esserci Legnago e le possibili riammesse Giana e Ravenna.

