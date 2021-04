Serie C, crollo della capolista Como a Olbia. Il Palermo affonda il Foggia ed è ottavo

In Serie C questo pomeriggio in campo quattro formazioni con due recuperi di campionato in precedenza non giocati per Covid. Nel Girone A successo dell’Olbia contro la capolista Como: 3-0 il finale grazie a una doppietta di Lella e al gol di Udoh. Nel Girone C invece affermazione del Palermo che al Barbera ha battuto il Foggia con il punteggio di 1-0. Match winner del recupero della 33^ giornata Valente. I rosanero scavalcano il Teramo, che rimane un punto dietro, e si portano all’ottavo posto. Per il Girone C domani in campo Monopoli e Casertana.

Queste le classifiche aggiornate:

GIRONE A

Como 66, Alessandria 65, Pro Vercelli 61*, Renate 58, Lecco 56*, Pro Patria 56, Albinoleffe 50, Pontedera 50, Juventus U23 48*, Novara 45, Grosseto 45, Olbia 44*, Pergolettese 43, Piacenza 43, Carrarese 40, Giana Erminio 39, Pro Sesto 39, Pistoiese 31, Lucchese 28, Livorno 25

GIRONE B

Padova 73, Sudtirol 71, Perugia 70, Modena 63, Feralpisalò 56, Triestina 54, Cesena 53, Matelica 52, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Carpi 41, Fermana 41, Vis Pesaro 37, Legnago 34, Fano 31, Imolese 29, Arezzo 27, Ravenna, 26

GIRONE C

Ternana 87, Avellino 66, Bari 59, Catanzaro 58*, Catania 55, Juve Stabia 52*, Foggia 47*, Palermo 46, Teramo 45, Casertana 41*, Monopoli 40**, Viterbese 39, Virtus Francavilla 37, Potenza 35, Turris 35, Vibonese 32, Paganese 27, Bisceglie 27, Cavese 19

* una gara da recuperare

** due gare da recuperare