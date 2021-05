Serie C, data, orario e dove vedere i playoff in tv

Domenica scattano i playoff di Serie C

Domenica prossima scatteranno i playoff di Serie C con 28 formazioni impegnate. Visto che non sarà possibile per gli spettatori accedere allo stadio, i tifosi potranno vedere le partite in tv. Lega Pro ed ELEVEN SPORTS hanno trovato un accordo per trasmettere le partite di Catania, Palermo, Foggia, Triestina e Cesena, in campo sin dal primo turno mentre le altre protagoniste più attese entreranno in gioco nelle fasi successive. Tra queste Bari, Pro Vercelli, Modena, Sudtirol, Avellino, Catanzaro, Padova e Alessandria.