Serie C, Denis non basta: clamoroso tonfo interno della Reggina e campionato riaperto

Nel recupero della 20^ giornata di Serie C si registra un clamoroso risultato maturato al Granillo di Reggio Calabria. La capolista Reggina è stata sconfitta dalla Virtus Francavilla con il risultato di 2-1 e per i calabresi è un 2020 da brividi visto che su tre partite disputate messi in cascina solo tre punti (con il Bisceglie) e due k.o con Cavese e Virtus Francavilla. Adesso il primo posto è rimesso in discussione visto che Bari e Ternana con le vittorie di stasera contro Sicula Leonzio e Rieti si sono portate a -6 dagli amaranto. Gli umbri hanno rosicchiato ben 6 punti in questo 2020 alla Reggina mentre il Bari 4.

VIRTUS LA RIBALTA NELLA RIPRESA – La Reggina passata in vantaggio al 10′ con la zampata di destro del solito Denis, nella ripresa è crollata. Le reti di Risolo al 52′ e Di Cosmo al 74′ gelano il Granillo. La Reggina nel finale ha provato a pareggiare ma l’unica emozione è arrivata al 90′ con il gol di Reginaldo ma l’arbitro ha annullato la rete per fuorigioco.

RISULTATI GIRONE C

Picerno-Cavese 3-1 (26′ Zaffagnini, 48′ Russotto, 67′ Pitarresi, 75′ Santaniello)

Catania-Avellino 3-1 (39′ Zullo, 45′ Curiale, 83′ Sarno, 94′ Sarno)

Paganese-Viterbese 0-0

Casertana-Potenza 0-0

Teramo-Catanzaro 1-0 (44′ Bombagi)

Bisceglie-Rende 1-0 (58′ Montero)

Vibonese-Monopoli 0-1 (32′ Hadziosmanovic)

Bari-Sicula Leonzio 1-0 (40′ Simeri)

Reggina-Virtus Francavilla 1-2 (10′ Denis, 52 Risolo, 74′ Di Cosmo)

Ternana-Rieti 3-0 (25′ Vantaggiato, 58′ Partipilo, 92′ Damian)

CLASSIFICA

Reggina 52 Bari 46 Ternana 46 Monopoli 43 Potenza 41 Teramo 34 Catania 33 Catanzaro 32 Viterbese 29 Paganese 29 Casertana 28 Cavese 28 Vibonese 27 Virtus Francavilla 27 Avellino 27 Picerno 23 Bisceglie 17 Rende 14 Sicula Leonzio 12 Rieti 8

Le partite della 20^ giornata:

Risultati del Girone A

Gozzano-Alessandria 0-1

Juventus U23-Novara 2-2

Pianese-Pro Vercelli 0-0

Renate-Giana Erminio 2-1

Albinoleffe-Pistoiese 0-1

Olbia-Rour Siena 1-2

Lecco-Arezzo 2-2

Pergolettese-Como 0-0

Carrarese-Pontedera 2-1

Monza-Pro Patria 2-0

Risultati del GIRONE B

Sudtirol-Vis Pesaro 2-0

Cesena-Carpi 0-1

Imolese-Rimini 1-0

Ravenna-Fermana 1-0

Feralpisalò-Reggio Audace 1-1

Vicenza-Modena 1-0

Padova-Virtus Verona 3-2

Sambenedettese-AJ Fano 1-1