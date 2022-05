Serie C, domenica di lavoro per 8 club: martedì le sfide playoff

Martedì entrano in campo le squadre seconde in classifica al termine della regular season

Domenica di lavoro per le squadre impegnate nei playoff di Serie C. Martedì si ricomincia con le partite del secondo turno della fase nazionale che vedranno in campo le tre seconde del campionato: Padova, Reggiana e Catanzaro. Sono teste di serie insieme al Palermo, che è la migliore delle qualificate. Vediamo le quattro sfide, determinate venerdì dopo il sorteggio.

Gara 2 Si ripropone una sfida appena vista nel girone C: il Catanzaro debutta contro un Monopoli reduce dall’impresa di Cesena e che in campionato ha vinto entrambe le sfide con un doppio 2-1. L’esperienza contro l’entusiasmo: grande incertezza.

Gara 3 Anche questa sfida s’è già vista in campionato, stavolta nel girone A. Il Padova, persa la volata con il Südtirol dopo l’entusiasmante cavalcata con Oddo, cerca il riscatto dopo la finale persa la stagione scorsa ai rigori ad Alessandria. Il cammino, curiosamente, riparte proprio da quello stadio, dove gioca una Juventus U23 mai andata così avanti in questi spareggi e già sconfitta due volte in campionato (2-0 in casa, 2-1 fuori).