Serie C e D, c’è data per l’ufficializzazione dei ripescaggi

Non in tutti i campionati che scatteranno a settembre a livello professionistico e dilettantistico hanno la certezza delle squadre partecipanti. Troppi club non hanno le risorse necessarie e sono in bilico soprattutto in Serie C, Serie D ed Eccellenza. Chi ha un piede e mezzo in terza serie è il Legnago, il Giana Erminio e il Ravenna, che dovrebbero sostituire rispettivamente Campodarsego, Sicula Leonzio e Robur Siena. Queste tre riammissioni, faranno scendere a 161 le società di serie D, cosa che farà scattare automaticamente il ripescaggio del Vado in quarta seria. E non è tutto: alcune società devono ancora ultimare la domanda di iscrizione in C, e chissà se non ci potesse essere qualche sorpresa (ad esempio il Trapani in procinto però di cambiare proprietà). Le date: 20 e 27 agosto, si terranno due consigli federali e in questa circostanza si conosceranno le squadre ripescate. In attesa c’è ancora da capire quale sarà il termine ultimo per le iscrizioni in sovrannumero in serie D, cosa che, ad esempio, potrebbe interessare il Siena.

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i punteggi delle società di Eccellenza che hanno richiesto il ripescaggio in serie D. Di seguito la classifica, ricordando che, come confermato nuovamente dalla federazione, quest’anno si procederà alternando due retrocesse dalla D ad una società di Eccellenza: Società retrocesse 1) SAMMAURESE punti 68.5

2) VADO punti 65.5

3) NARDO’ punti 62

4) FRANCAVILLA punti 55

5) CILIVERGHE M. punti 51

6) LEVICO TERME punti 50

7) VIGASIO punti 49

8) AVEZZANO punti 46

9) LIGORNA punti 45

10) FEZZANESE punti 43

11) POMEZIA punti 39

12) CITTA DI ANAGNI punti 38

13) SANGIUSTESE punti 36

14) INVERUNO punti 34

15) POL.BUDONI punti 30

16) TUTTOCUOIO punti 18.5

17) CHIETI punti 11 Società seconde classificate di Eccellenza 1) CORTICELLA punti 39.5

2) SINALUNGHESE punti 36

3) ST.GEORGEN punti 33

4) PORTOGRUARO punti 30

5) REGGIO MEDITERRANEA punti 28.5

6) LUMEZZANE punti 26

7) TORVISCOSA punti 21

8) PALMESE punti 18

9) ANCONITANA punti 17 Altre Società di Eccellenza 1) SORA punti 20

2) BARLETTA punti 11

3) AKRAGAS punti 9