Serie C, è fuga Ternana: basta un gol di Salzano per battere la Virtus. I risultati delle partite delle 15

Gara molto sofferta per la Ternana che in casa ha piegato la Virtus Francavilla con il punteggio di 1-0. Decisivo per la capolista sempre più in fuga, Salzano nella ripresa che di testa ha battuto il portiere ospite. Nel pomeriggio erano in programma nove gare della decima giornata di Serie C iniziate alle ore 15.00. Nel girone A colpi esterni di Renate e Pro Patria, di misura la Pro Vercelli. Cade l’Alessandria, battuto 2-0 dall’Albinoleffe. Nel girone B il Modena si aggiudica il derby emiliano con il Carpi, mentre il Matelica espugna il campo del Legnago. Nel girone C il Foggia recupera due volte lo svantaggio grazie alla doppietta di Curcio. In parità Monopoli-Viterbese.

GIRONE A

Albinoleffe-Alessandria 2-0

Carrarese-Renate 0-2

Piacenza-Pro Patria 0-3

Pro Vercelli-Pistoiese 1-0

GIRONE B

Legnago-Matelica 1-2

Modena-Carpi 2-1

GIRONE C

Foggia-Turris 2-2

Monopoli-Viterbese 1-1

Ternana-Virtus Francavilla 1-0