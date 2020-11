Serie C, è la Ternana più bella quella che batte il Bari e vola a +7

La Ternana si prende la rivincita con il Bari che l’aveva eliminata nei playoff la scorsa stagione e lo batte al San Nicola con il punteggio di 3-1. La squadra di mister Lucarelli ha giocato una grande partita passando in vantaggio nel primo tempo con Partipilo poi il provvisorio pareggio di Ciofani e ancora il numero 21 umbro nella ripresa. Ha messo il sigillo alla grande prestazione della Ternana Furlan a 3′ dalla fine. Prestazione maiuscola degli ospiti che hanno colpito anche due legni nel primo tempo e sciupato numerose occasioni nella ripresa. Umbri tatticamente perfetti al San Nicola con un 4-2-3-1 dinamico che ha annichilito l’undici di mister Auteri che ha iniziato con il 3-4-3. Il Bari è rimasto in 10 uomini per l’espulsione di Perrotta a metà ripresa ma anche 11 contro 11 i pugliesi non sono mai stati in grado di mettere in difficoltà gli avversari devastanti anche atleticamente con un furore agonistico che rispecchia il proprio allenatore. Grande prova di Falletti ma anche di Partipilo protagonisti della sesta vittoria consecutiva della squadra rossoverde. Ternana a +7 sul Bari che da stasera rivede l’incubo dei playoff.