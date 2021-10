Serie C, è l’anno del Bari: battuto il Monopoli e allungo in classifica

I galletti hanno battuto il Monopoli con un gol di Scavone al 78'

Si sono concluse le gare della 7^ giornata del campionato di Serie C Girone C. Vince il Bari con un gol di Scavone a 12' dalla fine e allungo in classifica con + 4 sulla seconda. Successo in 10 uomini del Monterosi contro l'Avellino in crisi. Il Foggia ha battuto il Messina.