Serie C, ecco Connector: il nuovo pallone per la stagione 2020-21

La Serie C presenta Connector il nuovo pallone per la stagione 2020-21. “Il pallone che fa bene al Paese”, questo lo slogan scelto dalla Lega Pro per presentare la sfera che renderà speciale la prossima annata. “Innovativo, giovane, allegro e colorato, con i nomi delle regioni di tutta Italia dove la Lega Pro è presente quasi completamente”, si legge sul sito della Lega.

Serie C: ecco Connector

” Il nome vuol fare riferimento proprio alla volontà di essere connessi e presenti il più possibile sul territorio, mantra della Lega Pro e del suo Presidente Francesco Ghirelli. Un’unicità simbolo dell’Italia e delle sue regioni, ognuna con caratteristiche, particolarità e valori diversi ma unite nella determinazione di esserci e di dare un segnale forte”. Queste le parole del comunicato sul sito della Serie C.

Tra le caratteristiche di Connector, la sua struttura composta da 32 pannelli termosaldati, che racchiude un mix di tecnologia e innovazione ideale per le competizioni ai massimi livelli. Su ogni pannello è stampato il nome di una regione: anche il colore bordeaux è una scelta audace e brillante che punta al futuro. Ci sarà poi una seconda versione, identica, ma in un vivace giallo.

