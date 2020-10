Serie C, Eleven Sports rimborserà gli abbonati dopo i tanti disservizi

Eleven Sports non si scusa solo a parole ma con fatti concreti dopo i disservizi che hanno impedito ai tifosi delle squadre di Serie C di vedere le partite in diretta streaming. Questo il comunicato: “A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio. Gli abbonati sono la nostra risorsa più preziosa, per questo a breve li contatteremo per comunicare loro le modalità di rimborso così che siano adeguatamente compensati per il disservizio subito”. È quanto si legge in una nota della società che poi specifica: “Al fine di garantire la corretta visione delle partite, fino alla fine di novembre gli eventi di Serie C e della Superlega saranno accessibili gratuitamente sul canale ufficiale YouTube di Eleven Sports oltre che sulla piattaforma elevensports.it, mentre una selezione degli stessi, per ogni giornata, sarà trasmessa in chiaro anche sulla official page Facebook e sulla nuova piattaforma di streaming LiveNow”.