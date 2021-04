Serie C, Fella condanna il Bari nei minuti finali e l’Avellino consolida il secondo posto

L’Avellino si conferma seconda forza del campionato di Serie C Girone C. Gli irpini hanno sconfitto il Bari nel big match della 35esima giornata. Allo stadio Adriano Lombardi la squadra biancoverde ha avuto la meglio sui pugliesi grazie al gol di Fella all’83’. Una rete molto importante per i playoff visto che consolida il secondo posto per l’undici di mister Braglia. Avellino adesso è +7 dal Bari. Gli irpini riscattano così la sconfitta contro la Ternana nell’ultimo turno, mentre il Bari frena dopo le due vittorie consecutive.