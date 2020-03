Serie C ferma per il coronavirus? Il Gubbio non ha paura e si allena per le vie del centro

Il campionato fermo per l’emergenza coronavirus, ma il Gubbio non si ferma e non ha paura. Ecco infatti la squadra di mister Torrente allenarsi in città per le vie del centro. Come mostrano le immagini pubblicate dalla società sul proprio profilo Instagram, i giocatori sono stati impegnati in diverse sessioni di allenamento all’aperto.

Nonostante il girone B del campionato di Serie C si sia fermato, il club ha deciso di esorcizzare ogni paura con una corsa in centro con tanto di seduta stretching finale in Piazza Grande. Ecco quindi che ieri mattina tutta la squadra ha seguito una sessione speciale tra lo stupore delle persone della città. Un’iniziativa originale anche a contatto con la gente e i tifosi.