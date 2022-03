Serie C, finale d’andata di Coppa Italia tra Padova e Sudtirol in tv

Lo scorso anno la Coppa Italia non venne disputata a causa del Covid

Padova-Sudtirol è il primo grande appuntamento della stagione 2021-2022 di Lega Pro: domani sera alle 18.50, in diretta su Rai Sport, si giocherà la partita d’andata di Coppa Italia, primo trofeo in palio della Serie C. Un appuntamento sempre molto sentito, come dimostrano le finali degli ultimi anni, giocate con grande intensità e che hanno regalato spesso colpi di scena. E’ l’occasione per la Lega Pro di presentare il nuovo logo per questo torneo.