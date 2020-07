Serie C, finale playoff Reggiana-Bari in diretta tv. Le ultime dalle sedi

Playoff Serie C vicino all’atto finale. Mercoledì infatti alle ore 20.45 (diretta su Rai Sport) al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale che dirà il nome della quarta squadra promossa in B dopo Monza, Vicenza e Reggina. Di fronte i padroni di casa della Reggiana (in casa grazie al miglior coefficente) e il Bari, che si preparano così.

QUI REGGIANA Domenica di riposo prima di proiettarsi verso la finale. Oggi Alvini comincia a preparare la partita che potrebbe riportare i granata ine B dopo 21 anni. Tifoseria in fermento, ma la richiesta di installare un maxi-schermo in piazza difficilmente verrà presa in considerazione; anche riguardo gli eventuali festeggiamenti domattina ci sarà una riunione ad hoc.

QUI BARI Sollievo Di Cesare. Uscito a metà ripresa con la Carrarese per un problema al flessore sinistro, il 37enne capitano è tornato ad allenarsi in gruppo per tornare a guidare la difesa del Bari. Vivarini valuterà se confermare il 4-3-1-2 varato a novembre o tornare al 3-5-2 come nel finale con la Carrarese.

ARBITRO – Sarà il direttore di gara Paterna con numerose partite in C ad arbitrare la finale.