Serie C, focolaio alla Virtus Verona e playoff con la Triestina non si gioca

E' successo quello che si temeva: sei atleti scaligeri positivi

Il Covid cambia il programma dei playoff di Serie C. Un club infatti non potrà giocare a seguito dei tanti contagiati nel gruppo squadra. L’Asl di Verona ha bloccato la partenza della Virtus Verona per Trieste. Tutto il gruppo squadra è tenuto al rispetto della quarantena con relative restrizioni. La comunicazione di oggi conferma quanto già inviato ieri pomeriggio quando ancora non si sapeva l’esito dei tamponi molecolari. La partita di domani a Trieste, dunque, non verrà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi. Difficile capire cosa possa accadere adesso.