Serie C, game over: proposta la fine del campionato. Quattro squadre in B

Sono giorni frenetici per decidere quale sarà la conclusione della stagione calcistica in Italia. Dopo la proclamazione del nuovo Dcpm ogni discorso è rinviato al 3 maggio, ma i club sono già al lavoro per studiare una ripartenza. Discorso diverso invece per la C.

GAME OVER – Sabato 18 aprile si è riunito il Consiglio Direttivo della Serie C e da quanto riportato da Tuttoc nella prossima assemblea di Lega in programma il 4 maggio verrà avanzata la proposta di sospensione del campionato di Serie C. La richiesta dovrà essere approvata anche dalla Figc, ma non è tutto. Le retrocessioni verrebbero congelate e in Serie B verrebbero promosse 4 squadre: le attuali capoliste dei rispettivi gironi più una quarta da sorteggiare. Il campionato di C sembra sia arrivato al capolinea.