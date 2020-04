Serie C, Ghirelli: “Abbiamo bisogno di fondi, si rischia il default”

Il Consiglio Direttivo della Serie C si è riunito sabato 18 aprile per decidere il futuro del campionato. La proposta è quella della sospensione del campionato. La riunione è in programma il 4 maggio e verranno inoltre discusse le proposte riguardo promozioni e retrocessioni.

DEFAULT – Il presidente Ghirelli ha commentato così l’esito del Consiglio: “Abbiamo bisogno ieri della cassa integrazione, ieri del credito d’imposta, ieri del fondo salva calcio, ieri dello spostamento dei canoni tasse e contributi, altrimenti non reggiamo. E non ne abbiamo bisogno adesso, ma ieri se non sono stato chiaro. Il 4 intanto discuteremo del piano strategico, ma anche di cosa riformare e cosa tagliare. Da un lato dobbiamo mettere dentro liquidità, ma dall’altro aumentare i controlli in modo da stanare subito i furbetti perché qui si rischia il default e non del fallimento di solo uno o due club”. Queste le sue parole a TuttoC.