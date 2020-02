Serie C, Ghirelli avvisa: “Coronavirus? Stiamo monitorando la situazione”

Il Coronavirus preoccupa anche il mondo del pallone. Le recenti notizie potrebbero in qualche modo influenzare anche le decisioni in ambito sportivo anche in Italia. Intervenuto ai microfono dell’Ansa, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha spiegato di essere molto attento alle vicende: “La situazione è monitorata costantemente, siamo in stretto collegamento con le autorità preposte”. Il numero uno ha fatto dunque il punto dopo i casi di contagio di coronavirus nel lodigiano e le misure preventive disposte nella zona, con l’invito delle amministrazioni a restare in casa. La Lega Pro segue la situazione con particolare attenzione anche in riferimento alle sfide nel fine settimana in quelle aree.